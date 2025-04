Gerson rebate repórter após derrota do Flamengo na Libertadores: ‘Você acha que fui mal?’

Rubro-Negro foi derrotado pelo Central Córdoba na última quarta-feira (9), por 2 a 1, no Maracanã; camisa 8 entrou em campo após o intervalo

Na última quarta-feira (9), o Flamengo surpreendeu ao perder para o Central Córdoba por 2 a 1 no Maracanã. No confronto válido pela segunda rodada da Libertadores, Gerson e outros atletas considerados titulares entraram apenas na segunda etapa. Porteriormente, o Rubro-Negro diminuiu a diferença no placar, mas não conseguiu o gol de empate.

Assim, após a partida, o camisa 8 foi perguntado se iniciar a partida no banco de reservas prejudicou seu desempenho dentro de campo. Porém, o meia não gostou da pergunta e rebateu.