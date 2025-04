Ex-mulher de Icardi, Wanda Nara terá série na Netflix

Segundo informações divulgadas pela TV América, da Argentina, a ex-mulher de Icardi embolsará 500 mil euros pela produção. Ainda sem uma deficição para data de estreia, o documentário já chama atenção por uma decisão importante: nenhuma das filhas da modelo com o jogador do Galatasaray aparecerá na série. A ausência das crianças se deve à disputa judicial que o ex-casal enfrenta desde a separação.

Wanda Nara é a mais nova celebridade a assinar contrato com a Netflix para a produção de um documentário sobre sua vida pessoal e profissional. A exemplo de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, a influenciadora argentina, então, irá protagonizar uma série intitulada “Wanda”, com seis episódios.

O casal viveu uma relação com muitas polêmicas e, após o divórcio, não está diferente. Recentemente, Wanda Nara participou de um programa de televisão na Argentina e fez duras críticas a Icardi, acusando-o de não pagar pensão alimentícia para as filhas.

“Se me perguntarem, eu aconselho as mulheres a não se separarem, porque não vão receber pensão. Vão viver do que o marido ganha. Eu, por sorte, trabalho e tenho poupança para sustentar meus cinco filhos [três deles do relacionamento com Maxi López], mas não há penalização para um pai que deixa de pagar pensão por tantos meses. A lei é desigual”, comentou.

