Com protagonismo de Palacios, Athletico bate Criciúma e segue 100% na Série B

O jogo

Athletico e Criciúma fizeram um duelo com bastante movimentação na primeira etapa. Palacios, aliás, quase mandou contra a própria rede após bicicleta de Morelli dentro da área. Pouco depois, Luiz Fernando obrigou Kauã Moroso a fazer excelente defesa. Após o susto inicial, Palacios se recuperou. Afinal, fez cruzamento na medida para Alan Kardec abrir o placar, aos 21 minutos, em ótimo cabeceio. Os parananeses, aliás, ainda tiveram boa oportunidade para ampliar com Velasco e Luiz Fernando. Mas ambos pararam no goleiro do Tigre.

Em vantagem, o Furacão reduziu o ímpeto e viu o Criciúma se assanhar mais à frente. Mas os gols só saíram na reta final. Marcelo Hermes cobrou falta com maestria para deixar tudo igual aos 30′. Ao se deparar com a pressão dos torcedores, o Athletico mostrou poder de reação. Aos 38, Palacios, o nome da partida, aproveitou rebote do goleiro após cobrança de escanteio e definiu o triunfo rubro-negro.

Próximos compromissos

O Athletico volta a campo na próxima terça-feira (15), quando visita o Cuiabá às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela abertura da terceira rodada da Série B. Dois dias depois, na quinta, o Criciúma recebe o Athletic às 20h, no Heriberto Hülse.