Após ser goleado na Libertadores, Olimpia demite o treinador

Em caráter oficial, o clube da cidade de Assunção ainda não fez qualquer pronunciamento sobre o tema. Todavia, uma reunião entre as partes ocorreu logo depois da derrota e acertou pela saída do comandante argentino de 51 anos.

Desde fevereiro de 2024 no cargo, Palermo chegou a conquistar um título com o Decano, já que dirigiu a equipe no Clausura do ano passado. Entretanto, o período positivo não se prolongou para a atual temporada, muito pelo contrário.

Antes da goleada sofrida contra o Vélez, o retrospecto era de 14 partidas com apenas cinco vitórias além de três empates e seis reveses. Com o agravante, aliás, de perder o único título já disputado esse ano, a Supercopa do Paraguai, para o Libertad.

Nesse sentido, na entrevista coletiva depois da derrota pela Libertadores, em casa, o clima do próprio Martín Palermo era de reflexão sobre sua continuidade no Olimpia: