Apesar das carências, questão financeira pesa ao Botafogo no fim da janela

A janela de transferência doméstica se encerra na próxima sexta-feira (11), e os clubes poderão contratar atletas que disputaram os Campeonatos Estaduais. Com isso, o Botafogo ainda tem o desejo de contar com mais um zagueiro e um meia, porém um fator tem pesado neste momento: a questão financeira. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o clube se comprometeu a gastar cerca de R$ 500 milhões, valor que será diluído nas próximas temporadas, no total dos reforços do início do ano. O clube também acredita que a janela do meio do ano, com a possibilidade de contratar reforços do exterior, é mais vantajosa para o elenco.