Abel enaltece confiança do Palmeiras com a vitória, mas adverte: ‘Há muito mais espaço para evoluir’

O Palmeiras alcançou a liderança do Grupo G e manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão bateu o Cerro Porteño pelo placar mínimo, com gol de Richard Ríos, na primeira etapa.

Depois de uma pressão pela derrota na final do Campeonato Paulista e o tropeço no início do Brasileiro, o Verdão chegou à terceira vitória consecutiva. Para Abel Ferreira, o resultado traz confiança ao time e apontou que ainda há o que evoluir, mesmo sem tempo de treinamento. O treinador ainda mostrou preocupação com a perda de alguns jogadores.