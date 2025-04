Roger pretende manter time titular do Inter na Libertadores, mas Carbonero vira dúvida

Atacante colombiano foi ausência em um dos treinamentos do Colorado em preparação para o embate contra o Atlético Nacional / Crédito: Jogada 10

A intenção de Roger Machado para o embate com o Atlético Nacional, pela segunda rodada da Libertadores, é repetir o time titular do Inter do último compromisso. Contudo, Carbonero tornou-se dúvida, já que não participou de uma das atividades de preparação para o embate com o adversário colombiano. O clube não informou o motivo da ausência. Ou seja, a indefinição no ataque se estenderá. Caso haja a confirmação de que o camisa 7 será desfalque, a expectativa é de que Vitinho atue aberto no ataque. Ele e Borré, que recentemente perderam um espaço entre os 11 iniciais, estiveram presentes normalmente nas atividades. Assim, há a chance da formação de uma parceria que ainda foi tão utilizada por Roger Machado nesta temporada.

No caso, entre Vitinho e Valencia. O equatoriano ganhou a vaga de Borré no time titular por desempenho consistente e decisivo. O entendimento do treinador do Colorado é que há um melhor encaixe entre o camisa 13 e Carbonero. "A mudança foi a oportunidade que demos ao Enner, que é um jogador mais de profundidade, e aí houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carbonero, que tem menos profundidade do que o Vitinho, mas tem um jogo de retenção de bola melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola", esclareceu Roger. Possíveis reforços "caseiros" no Inter Ao mesmo tempo, as características do colombiano têm uma melhor associação com Vitinho. Com isso, o provável time titular para enfrentar o Atlético Nacional é: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carbonero (Vitinho); Valencia.