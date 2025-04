Pedro volta a ser relacionado no Flamengo após sete meses de grave lesão

Atleta está na lista dos jogadores à disposição do técnico Filipe Luís para o duelo com o Central Córdoba, nesta quarta-feira (9), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Após sete meses da grave lesão no joelho, Pedro volta a ser relacionado para uma partida do Flamengo. Afinal, o camisa 9 está na lista de jogadores à disposição do técnico Filipe Luís para o duelo com o Central Córdoba (ARG), na noite desta quarta-feira (9), no Maracanã, pela 2ª rodada da Libertadores. O atacante, que está integrado ao elenco desde 31 de março, voltará a atuar de forma gradual, com acompanhamento e controle de minutagem. Isso acontecerá para evitar problemas musculares neste retorno aos gramados, algo comum após lesões.

Dessa forma, o retorno acontece sete meses depois da lesão. Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 4 de setembro do ano passado, durante treinamento da seleção brasileira. COMUNICADO Após quase sete meses de intensa recuperação, o atacante Pedro volta a ser relacionado para uma partida pelo Flamengo. Ele foi incluído pelo técnico Filipe Luís na lista de jogadores que enfrentarão o Central Córdoba, em partida válida pela CONMEBOL Libertadores. O… — Flamengo (@Flamengo) April 9, 2025

Em seguida, ele passou por cirurgia e iniciou o tratamento no Ninho na primeira semana de outubro. Meses depois, em fevereiro, ele começou a busca pelo condicionamento físico.