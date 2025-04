Neymar e Soteldo não treinam no Santos e ficam na academia

Dupla realizou exercícios específicos de força e não foram ao gramado do CT Rei Pelé junto com os demais jogadores do Peixe / Crédito: Jogada 10

Neymar e Soteldo não treinaram nesta quarta-feira (9) no Santos. Os dois ficaram na academia realizando exercícios específicos de força e não foram ao gramado do CT Rei Pelé. Contudo, os torcedores do Peixe não precisam ficar preocupados. Afinal, a dupla, inicialmente, não preocupa para o duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Neymar está recuperado de problema muscular na coxa esquerda. Na última terça-feira, o camisa 10 treinou normalmente com o elenco. Já o venezuelano ficou na área interna do CT, fazendo trabalho muscular. Já o zagueiro Zé Ivaldo esteve no campo do CT Rei Pelé. Contudo, fez uma atividade longe dos demais jogadores. O defensor ainda se recupera de uma pancada sofrida no empate com o Bahia, no último domingo. LEIA TAMBÉM: Jornalista descreve 'prioridades problemáticas' de Neymar em retorno ao Santos O técnico Pedro Caixinha comandou um treino que começou com um trabalho físico. Em seguida, separou o plantel em dois grupos, com um treinamento com foco em passe, intercalado com uma parte de movimentação.