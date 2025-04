Marcelo Sant’Ana fala sobre pressão em Carille e reforços no Vasco

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou sobre contratações do clube após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro. Mas, de acordo com o próprio, o foco cruz-maltino já é visando a janela do meio do ano, dando a entender que o clube não trará novos reforços até sexta (11), quando fecha o mercado interno.

“O foco de contratações do Vasco será na janela de meio do ano. Saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação ao mercado interno”, revelou.