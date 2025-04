Lideranças do Vasco defendem Carille: ‘Se não estivermos unidos, não dará certo’

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, nesta terça-feira (8), a torcida não ficou satisfeita com o desempenho do Vasco pela Sul-Americana e vaiou o técnico Fábio Carille. Diante disso, líderes do elenco, Vegetti e Coutinho saíram em defesa do comandante e pediram união.

Ao marcar o tento do triunfo cruz-maltino, o argentino fez questão de comemorar ao lado do treinador. Ele quis evidenciar a união do elenco em prol do comandante.

Vale lembrar que a torcida tem questionado o trabalho do treinador por achar que o time poderia ter um rendimento melhor em campo. Afinal, abriu uma vantagem de 3 a 1 sobre o Melgar, no Peru, e cedeu o empate nos minutos finais. Diante do Corinthians, em Itaquera, com uma equipe repleta de reservas, foi pouco competitiva e perdeu por 3 a 0.

“A gente sabe que no Brasil é assim, a gente estava focado no jogo. Às vezes, a torcida espera um futebol mais bonito, com mais gols, a gente tem tentado. No gol do Vegetti a gente foi lá todos juntos, para mostrar que o grupo está unido, a gente quer o bem do Vasco, trabalhar para se classificar, ir bem no Brasileiro”, frisou Coutinho.