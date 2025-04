Internacional se sobressai no início da temporada por solidez defensiva

Com oito gols sofridos, Colorado está entre os times mais consistentes defensivamente no ano ao lado de Atlético e Flamengo

Até o momento neste ano, o Inter sofreu oito gols em 15 partidas no ano. Três deles após jogadas com a bola em movimento. Os outros cinco em lances de bola parada. Assim, a equipe gaúcha tem a segunda melhor defesa em 2025 entre os times que disputam o Campeonato Brasileiro. O Internacional está atrás somente do Atlético e até o momento, à frente, por exemplo, do Flamengo, um dos favoritos ao título da competição.

Indicativos que contribuem para a solidez defensiva do Internacional

Alguns pontos que contribuem para esta consistência defensiva são a forma de marcar da equipe, a eficiência desta estratégia e o estilo de jogo do técnico Roger Machado. Desta forma, o comportamento do Internacional é fazer a marcação já no seu campo de ataque. O objetivo é recuperar a bola assim que possível e surpreender a linha defensiva dos oponentes, principalmente aproveitar o momento em que houver desorganização. Com isso, Borré ou Valencia e Alan Patrick contam com a tarefa de pressionar os zagueiros adversários.

Um pouco mais atrás, se forma uma linha com Carbonero ou Vitinho, Bruno Henrique e Wesley. Esse trio monitora a movimentação do setor criativo do adversário. Fernando tem a responsabilidade de dar uma maior proteção à defesa do Inter. No momento em que consegue recuperar a posse da bola no ataque, o Colorado conta com uma vantagem numérica no meio de campo. Isso porque, mesmo que Carbonero ou Vitinho e Wesley sejam pontas, os seus posicionamentos na fase defensivas não são abertos.

Ou seja, quando a equipe gaúcha volta a ter a bola, os laterais estão distantes de sua posição de origem e abrem espaços para Borré ou Valencia e Alan Patrick criarem jogadas de perigo e permite uma maior segurança ao seu setor defensivo. A eficácia do Internacional, nas situações em que precisa pressionar facilita o funcionamento da equipe em equilíbrio.