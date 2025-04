Fora contra o Iquique, Rabello completa dois meses sem jogar pelo Atlético

Zagueiro do Atlético está sem espaço no time de Cuca e agora se recupera de um edema na coxa direita

O zagueiro Igor Rabello completa nesta quarta-feira (9) exatos dois meses sem jogar pelo Atlético. Inclusive, o camisa 16 do Galo ficará ainda mais tempo fora, afinal, ele recupera-se de um edema na coxa direita e só deve voltar aos gramados no final de abril. Ele já iniciou o tratamento. Assim, ele está fora do duelo contra o Deportes Iquique (CHI), nesta quinta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da Sul-Americana.

Portanto, há a possibilidade de que o zagueiro volte a ficar à disposição do técnico Cuca para o duelo contra o Mirassol. Este, aliás, está marcado para o dia 26/4, no Maião, às 18h30. O último jogo e único jogo do zagueiro em 2025 foi no dia 9/2, quando o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Campeonato Mineiro.