Fantástico! Pela 1ª vez, Brasil vence EUA na casa das americanas.

A Seleção feminina do Brasil fez história na madrugada desta quarta-feira, 9/4. Afinal, pela primeira vez, venceu os Estados Unidos fora de casa. A façanha aconteceu no PayPal Park, em San José. Após levar um gol aos 40 segundos, com Macário, o Brasil chegou ao empate ainda na primeira etapa, com Kerolyn. No segundo tempo, foi um massacre brazuca, que aproveitou o fato de as americanas fazerem muitas mudanças e perderem qualidade. Foram pelo menos seis chances claras até que Amanda Gutierres, aos 49, dois minutos após entrar, fez o gol da vitória. A vitória também acaba com um jejum. Afinal, desde 2014 o Brasil não vencia o time americano (3 a 2 em Brasília). E diminui um pouco a freguesia. Este foi o jogo 44 e são 34 vitórias das americanas, cinco empates e agora cinco vitórias do Brasil.

Os Estados Unidos começaram logo marcando no primeiro minuto com Macário,em falha generalizada da defesa Canarinho. Pouco depois, quase ampliaram. Mas a Seleção conseguia algumas boas investidas, principalmente quando Gio Garbelini, atacante do Atlético de Madrid, puxava as jogadas. Enfim, foi em uma jogada de Gio pela esquerda que saiu o gol de empate. Ela levou a bola, ganhou em cima da marcadora e lançou Kerolyn. A camisa 10, pela esquerda e sem marcação, entrou na área e chutou colocado no ângulo de McGlynn. O gol deu confiança ao Brasil, que manteve boa postura e equilíbrio até o fim da etapa, até criando chances para virar o placar. Brasil domina o segundo tempo e vira Veio o segundo tempo e o Brasil manteve ótima pegada. Gio, por muito pouco, não virou o jogo aos 10 minutos, em chute de fora da área que bateu em Cook, matou a goleira americana e a bola passou raspando a trave esquerda de McGlynn. Foi a deixa para o Brasil começar a massacrar. Conforme a técnica americana promovia alterações, o time perdia intensidade e qualidade. Assim, o Brasil, com Gio muito bem, passou a empilhar as chances claras. Gabi Portilho perdeu uma oportunidade na pequena área, chutando em cima da goleira. Já Lyuany teve uma chance sem goleira. Estas foram apenas duas das ótimas jogadas desperdiçadas. Definitivamente, o Brasil merecia melhor sorte.