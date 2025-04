Em meio à maratona, Carille explica ausência de Jair no Vasco

Após a vitória do Vasco sobre o Puerto Cabello (VEN), na última terça-feira (8), o técnico Fábio Carille explicou a ausência do volante Jair. Titular contra o Corinthians, o jogador de 30 anos ficou fora até mesmo dos relacionados no duelo, com triunfo cruz-maltino por 1 a 0 , em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

“Têm jogadores que precisam treinar. Não que estejam mal, mas que precisam mais tempo. O Garré mesmo jogou contra o Santos, no Peru (contra o Melgar) e nem foi relacionado contra o Corinthians. São jogadores que precisam ganhar força. Quando eu vejo um banco mais equilibrado, vou tirar jogadores para treinar e ter ele mais na frente mais inteiro para nos ajudar, mas todos os jogadores são importantes. Não tem jeito. Todo mundo vai jogar. Agora você não consegue treinar muito, não tem tempo. Vocês vão ver muito daqui para frente o cara jogar, e no próximo jogo não ser nem relacionado”, explicou.

Jair, que passou a maior parte da temporada 2024 se recuperando de uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, já tem 12 partidas no ano. Ele supera, assim, a marca do ano anterior, quando só atuou em dez jogos.

Maratona do Vasco segue

A pesada sequência de jogos do Vasco tem um novo capítulo já neste sábado (12), quando o time recebe, novamente em São Januário, o Sport. A partida vale pela terceira rodada do Brasileirão e começa às 21h (de Brasília). Depois, a equipe visita o Ceará, no Castelão, na terça (15), e, então, enfrenta o Flamengo, no sábado (19).