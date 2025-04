Dirigentes e ex-jogadores se despedem de Manga

Durcésio Mello, ex-presidente do Botafogo, revela história curiosa com o arqueiro, falecido na última terça (8), aos 87 anos

Muitas personalidades do futebol se despediram nesta quarta-feira (9) do ex-goleiro Manga, que faleceu na última terça. Os ex-jogadores Moreira (lateral), Carlos Roberto (volante), Arlindo e Afonsinho (meias) e Paulo Cesar Caju (meia-atacante) foram alguns dos que compareceram ao velório, em General Severiano, segundo o “UOL” reportou. Posteriormente, Manga foi enterrado no cemitério São João Batista, também no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além deles, Joel Carli (ex-zagueiro e atual Especialista de Formação e Transição do clube) e o ex-presidente Durcésio Mello deram declarações sobre o ídolo do Botafogo. O ex-lateral Moreira relembrou detalhes sobre o icônico arqueiro, falecido aos 87 anos.