Colo-Colo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O ano do Cacique apresenta caráter de instabilidade semelhante ao que ocorre com seu oponente. Ao longo de 11 compromissos, são quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Ao ponto, aliás, de ter empatado os três últimos compromissos.

Além disso, o técnico do Leão do Pici não tem nomes importantes na linha defensiva como Brítez e Tinga. Logo, o mais provável é a opção do esquema com três zagueiros usando Titi, Kuscevic e David Luiz.

Colo-Colo-CHI x Fortaleza

Libertadores – 2ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 9/4/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Monumental David Arellano, Santiago (CHI)

COLO-COLO-CHI: Cortes; Isla, Amor, Vegas e Wiemberg; Pizarro, Pavez, Vidal e Aquino; Cepeda e Correa. Técnico: Jorge Almirón.

FORTALEZA: João Ricardo; Titi, David Luiz e Kuscevic; Diogo Barbosa, Sasha, Martínez, Zé Welison e Pikachu; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.