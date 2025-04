CEO do Atlético acena com vendas para ‘fechar contas’

CEO do Atlético, Bruno Muzzi indicou que o Atlético precisará vender jogadores para “fechar as contas” referentes ao ano de 2025. Vale lembrar que o Galo também tem cerca de R$ 1,4 bilhão em dívidas, de acordo com números divulgados pelo próprio Alvinegro no último mês de janeiro, um aumento de R$ 90 mi em relação ao ano anterior.

“Teremos um ano de 2025 bastante desafiador. Na segunda janela e na do fim do ano, precisamos fazer alguns movimentos (de venda) para a conta fechar. Queremos chegar no final do ano com a conta zerada. Aquilo que comprei e aquilo que vendi, tem que estar zerado. Com isso, teremos o operacional e a conta de investimentos equilibrados”, comentou Muzzi em entrevista ao podcast “Sports Market Makers”.