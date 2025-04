Botafogo corre contra o tempo para anunciar reforços

Para a defesa, em uma emergência, o clube teve que correr atrás de um reforço após a indefinição da situação de Bastos. Com lesão no joelho esquerdo, o Palanca Negra não tem prazo para retorno, e o Botafogo pretende, por ora, tratá-lo de forma mais conservadora, sem procedimentos cirúrgicos.

Com pendências no elenco, o Botafogo tem apenas dois dias para anunciar as próximas contratações. Afinal, a janela doméstica de transferências nacionais para jogadores que disputaram os Estaduais fecha nesta sexta-feira (11). O clube procura um meia de criação e um zagueiro. São as principais lacunas no plantel, de acordo com as avalições do scout.

O Botafogo trabalha com alguns nomes. Abner, do Juventude, e Martins, do Grêmio, foram os primeiros a aparecer na mira. Em relação ao segundo, já há uma proposta oficial ao Tricolor dos Pampas: empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões na cotação atual). O alvo, atualmente, é reserva no clube do Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira (9), o site “Uol” noticiou que o Mais Tradicional teria o interesse sobre Naves, do Palmeiras. O mesmo veículo, no entanto, em seguida, informou que o Verdão não pretende negociá-lo com o Glorioso.

Cadê o ’10’, Botafogo?

Em relação a um meia, o Botafogo sondou Cauly, do Bahia. O Esquadrão, no entanto, não abriu conversas com o Glorioso. Na semana passada, aliás, o técnico Rogério Ceni encerrou a discussão e até mandou uma indireta para os cariocas. No início do ano, para suprir a ausência de Almada nesta busca por um “10”, o Alvinegro buscou Bitelo, ex-Grêmio. Mas os russos do Dínamo Moscou fizeram jogo duro. Atualmente, De Paula, volante, e Savarino, atacante, se revezam na função no esquema do técnico Renato Paiva.

Outra alternativa que surgiu nos últimos dias foi Cristaldo, do Grêmio. O interesse, todavia, não avançou.