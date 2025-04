Autor do gol que garantiu vitória do Bahia, Erick Pulga celebra: ‘Dia muito especial’

Com gol de Erick Pulga, o Bahia venceu o Nacional-URU por 1 a 0 nesta quarta-feira (9), no Gran Parque Central, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O triunfo, aliás, foi o primeiro do Esquadrão de Aço na fase de grupos, que dormirá na liderança do Grupo F.

Após a partida, o camisa 16 analisou o resultado e exaltou a vitória da equipe fora de casa. Além disso, celebrou seu gol no torneio continental.