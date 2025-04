Vídeo: família de Neymar vai a Salvador e surpreende no vocal em show do Belo

O camisa 10 do Santos, em contrapartida, não se fez presente no evento devido aos compromissos profissionais. Ainda que esteja em fase de recuperação, o astro tem cumprido um planejamento específico no CT Rei Pelé e se prepara para retornar às atividades. Estima-se que o atacante tenha condições de jogo já neste final de semana, no confronto diante do Fluminense, no Maracanã.

Neymar retorna aos treinos no Santos

O camisa 10 voltou a treinar com o elenco do Santos na manhã desta terça-feira (08), no CT Rei Pelé, após 33 dias em recuperação. O atacante se recuperava de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e participou das atividades com o grupo em preparação para o possível retorno no próximo compromisso da equipe. Conforme mencionado, o duelo contra o Fluminense acontece no Maracanã e está marcado para domingo (13), às 19h30, pelo Brasileirão.

