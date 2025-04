TNT Sports surpreende e contrata ex-Flamengo para estrear como comentarista

Da polêmica à estreia nos microfones

Rafinha havia retornado ao Coritiba no início de 2024 com grande expectativa, visto que fora revelado pelas categorias de base do clube. Entretanto, sua segunda – e breve – passagem ficou marcada por controvérsia. Em março, ele participou de um torneio de lendas promovido pelo Bayern de Munique na Alemanha, sem autorização formal do clube paranaense.

O jogador afirmou, pelas redes sociais, que havia sido liberado pelo técnico Mozart para comparecer a uma audiência no país europeu, mas reconheceu que sua participação no torneio de ex-jogadores não foi comunicada à diretoria. “Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único culpado sou eu”, declarou.

O episódio provocou desgaste interno, e a relação entre o atleta e o clube se deteriorou. Pouco depois, as partes chegaram a um acordo para a rescisão amigável do contrato. Em sua despedida, Rafinha agradeceu: “O Coxa sempre será um capítulo especial na minha carreira. Agradeço também aos torcedores por todo o carinho comigo”.

Durante a curta estadia no Couto Pereira, o lateral disputou apenas dez partidas – nove pelo Campeonato Paranaense e uma pela Copa do Brasil. Ele esteve em campo nas eliminações do clube para Ceilândia, na primeira fase do torneio nacional, e para o Maringá, nas quartas do estadual.