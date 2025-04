Técnico do Vasco sub-20 comenta fase artilheira da equipe

O Vasco emplacou uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas no sub-20, com direito a três goleadas, e, não à toa, viu números defensivos e ofensivos subirem bastante. Foram 19 gols feitos e somente dois sofridos no recorte, que conta com dois jogos do Brasileirão e dois da Copa Rio da categoria. Uma das partidas inclui um 5 a 0 sobre o arquirrival Flamengo fora de casa.

O técnico Matheus Curopos, então, comentou sobre os números, explicando os objetivos do Vasco na temporada. Afinal, segundo o comandante, o Cruz-Maltino precisa entrar para “ser protagonista” nos torneios que disputa.