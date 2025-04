Internacional e Nacional, do Uruguai, reverenciam Manga, após sua morte

Internacional e Nacional, do Uruguai, se manifestaram e iniciaram homenagens a Manga, goleiro com passagens emblemáticas nas equipes, após sua morte aos 87 anos. O ex-arqueiro veio à óbito durante luta contra câncer de próstata. Assim, em sua mensagem para prestar condolências, o Colorado destacou as conquistas do ex-jogador, o bicampeonato brasileiro e a conquista por três anos consecutivos do Campeonato Gaúcho.

Inclusive, o Inter frisou que Manga provou sua dedicação e comprometimento com a agremiação ao jogar no sacrifício em seu primeiro título do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele defendeu a meta do Internacional com uma lesão muscular e teve um dos melhores desempenhos individuais na partida. O arqueiro ainda defendeu o arquirrival Grêmio por pouco mais de um ano. Também foi ídolo no Botafogo, onde é considerado o principal goleiro da história do clube. Aliás, ele disputou a Copa do Mundo de 1966 pela Seleção Brasileira.