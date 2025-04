Flamengo coloca Brasileirão como prioridade e deve rodar elenco na Libertadores

Diante de um calendário intenso, muitos clubes priorizam competições e buscam ter elencos robustos para conseguir ser competitivo em mais de um torneio. Em 2025, o Flamengo tende a priorizar o Campeonato Brasileiro e mostrou isso no esforço que fez para contar com o quarteto Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata diante do Vitória, em Salvador.

Isso significa que o técnico Filipe Luís deve poupar atletas em outras competições. Na estreia pela Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela, os quatro jogadores ficaram de fora, devido ao desgaste da viagem e da temporada. Além disso, o lateral e o equatoriano apresentaram fadiga devido à Data Fifa.