Declan Rice brilha e Arsenal larga em vantagem contra o Real Madrid

Gunners pressionam e param em Courtois

Os donos da casa começaram com tudo e pressionaram muito no campo de ataque. A primeira oportunidade foi com Thomas Partey, que chutou da entrada da área para defesa de Courtois. Com o tempo, o Real conseguiu crescer e teve uma grande oportunidade, mas acabou mandando para fora.

No final da primeira etapa, os Gunners tiveram suas grandes oportunidades para abrir o placar antes do intervalo. Após cruzamento na área, Rice subiu mais alto e parou em defesa de Courtouis. No rebote, Martinelli finalizou e o goleiro belga salvou novamente.

Rice brilha e Arsenal sai na frente

A pressão inglesa seguiu na segunda etapa. Entretanto, o Arsenal achou uma arma secreta para conseguir sair na frente. Declan Rice cobrou falta com um efeito mortal e colocou no cantinho de Courtouis, inaugurando o marcador no Emirates Stadium.

Mesmo na frente, os Gunners seguiram com a pressão para ampliar o placar. Martinelli arriscou de canhota e Courtois fez mais uma defesa. No rebote, Merino finalizou e Alaba tirou em cima da linha. Na sobra, o espanhol parou no goleiro belga. Entretanto, a bola parada era a arma do dia. E novamente Declan Rice, que acertou uma cobrança no ângulo para fazer o segundo.