Com desfalques nas laterais, Renato Gaúcho observa joias da base do Fluminense

Com ausências de Guga e Gabriel Fuentes, lesionados, Léo Jance e Kaio Borges treinam com elenco principal e devem aparecer entre os relacionados

O Fluminense confirmou a lesão na coxa esquerda de Guga e terá problemas em mais uma lateral. Afinal, o técnico Renato Gaúcho já não conta com Gabriel Fuentes, que desfalca a equipe desde o duelo com o Flamengo, pela final do Carioca. Diante desse problema, o treinador observa uma dupla da base para ser opção no banco de reservas.

Com isso, Renê segue como titular na esquerda, enquanto Samuel Xavier deve voltar a figurar na direita. Com isso, o lateral-esquerdo Léo Jance e o direito, Kaio Borges, vêm realizando treinos no CT Carlos Castilho e não viajaram com a equipe sub-20 para o duelo com o Bragantino, pelo Brasileirão da categoria.