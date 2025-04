Brasil tem a menor quantidade de técnicos na Libertadores no século

A má fase dos técnicos brasileiros cruzou fronteiras e chegou à América do Sul. Um levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu que o número de treinadores nascidos no país envolvidos na disputa da fase de grupos da Libertadores, principal competição do continente, é o menor no século. São apenas três, todos eles à frente de equipes brasileiras: Filipe Luís (Flamengo), Rogério Ceni (Bahia) e Roger Machado (Internacional).

Número é cinco vezes menor do que o que representa a quantidade de treinadores argentinos na competição sul-americana: 16, incluindo os dois treinadores nascidos na Argentina à frente de times brasileiros: Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Luis Zubeldía, do São Paulo.