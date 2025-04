Botafogo x Carabobo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atrás da recuperação na tabela após a derrota para a La U, no Chile, o Botafogo recebe o Carabobo, da Venezuela, nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O atual campeão enfrenta o grande azarão da chave e o time que deve ser o fiel da balança na briga por vaga nas oitavas de final da competição. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 17h30 sob o comando e a narração de Cesar Tavares.