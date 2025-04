América de Cali x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians busca da sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (08), o Timão visita o América de Cali, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, válido pela segunda rodada do torneio continental. Na primeira rodada, o Timão acabou sendo derrotado, dentro de casa para o Huracán. Já os Diabos Vermelhos visitaram o Racing, no Uruguai, e venceram por 3 a 1, largando na liderança do Grupo C.

E para você não perder nenhum detalhe, a Voz do esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada esportiva começa às 20h, com um pré-jogo de primeira. E assim que a bola rolar narração é de Ricardo Froede