Vasco fecha acordo e enfrentará Flamengo no Maracanã

O acordo aconteceu em reunião com os cariocas nesta segunda-feira (7). Na negociação, ficou definido que o Vasco mandará todos os clássicos de 2025 e 2026 no Maracanã, exceto partidas do Estadual. Aliás, o Gigante da Colina terá direito a outras oito partidas como mandante durante o período.

Apesar da liminar que permite o clássico entre Vasco e Flamengo em São Januário , a partida acontecerá no Maracanã. Afinal, Carlos Amodeo, CEO da SAF cruz-maltina, afirmou que o clube fechou um acordo com a dulpa Fla e Flu, que é responsável pela gestão do estádio.

“Assim, começamos a negociar com Flamengo e Fluminense, formalizando um acordo nesta segunda-feira. Esse acordo estipula que as partidas, exceto as estaduais de 2025 e 2026, serão no Maracanã, com 50% de público para cada time”, finalizou.

“Pedimos para tomar as medidas necessárias para garantir a segurança do local. O estádio Nilton Santos estava ocupado por um show e não estava disponível para que pudéssemos atuar. Mas o regulamento da CBF determina que qualquer transferência de mando para outro estado deve ser feita com 20 dias de antecedência. Em nenhum momento, antes dessa data, consideramos a possibilidade de transferir o estádio para outro estado. Pelo regulamento, tínhamos até sexta-feira passada para indicar um estádio para essa partida”, prosseguiu.

“Sempre pretendemos jogar o clássico do dia 19 como mandantes, mas fomos surpreendidos no dia 4 com uma decisão negativa de jogarmos em São Januário. Pois acreditamos que a polícia do Rio é competente em garantir a segurança de eventos de grande magnitudes, então como não tinha condições de assegurar a presença de 1.000 torcedores?”, iniciou o CEO.

Liminar favorável para mandar o clássio em São Januário

A Justiça do Rio de Janeiro, na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira (7) para o jogo, do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, ser em São Januário, estádio do Cruz-Maltino. Assim, o empresário saudou a ação dos torcedores, mas disse que manterá a palavra do clube no acordo.

“Construímos uma proposta ao longo do fim de semana, que foi encaminhada e celebrada hoje com o Fluminense e o Flamengo de forma abrangente. Quando fomos comunicados da decisão liminar em uma ação dos torcedores, saudamos o interesse em defender essa posição. No entanto, quando tomamos conhecimento da decisão, já tínhamos o acordo firmado com o Fluminense e o Flamengo. A credibilidade do clube seguirá forte se cumprirmos os acordos institucionais. Mesmo com a medida liminar, continuamos com o acordo, e o jogo do dia 19 será no Maracanã, com 50% da torcida para cada time”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.