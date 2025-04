Sporting vacila no fim, empata com Braga e vê Benfica abrir vantagem na liderança

O torcedor do Sporting presente no Estádio Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira (7), levou um banho da água fria. Nos minutos finais da partida, o Braga buscou o empate por 1 a 1 e o Leão se complicou na briga pelo título do Campeonato Português. O artilheiro Viktor Gyokeres abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, enquanto o jovem Afonso Patrão garantiu o empate aos 42 minutos do segundo tempo.

Dessa maneira, esta 28ª rodada da liga portuguesa foi excelente para o Benfica. Isto porque o time encarnado goleou o Porto por 4 a 1, fora de casa, e viu seu principal concorrente pelo título tropeçar em Lisboa. O Benfica é o líder isolado do Campeonato Português, com 68 pontos, enquanto o Sporting é o segundo colocado, com 66.