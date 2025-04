Roberto Assaf: Flamengo, sem brilho, vence Vitória

Não se pode dizer que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, pois desperdiçou várias oportunidades, como ocorre em praticamente todas as partidas. Pois é. O time mandou no jogo. Mas não pôs a bola na rede. É fato que o esforçado Vitória não ameaçou. A superioridade técnica da equipe carioca não permitiu. No entanto, ficou nisso.

E agora, a Libertadores

Quarta-feira, 9, o Flamengo recebe o Central Cordoba, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Hoje o alvinegro de Santiago del Estero perdeu de 1 a 0 para o Unión Santa Fé, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino, fora de casa. Jogou com um time formado basicamente por reservas. Ocupa apenas a oitava colocação, com 18 pontos. O líder é o Boca Juniors, com 26. Aqui o Central manda titulares. Anotem: não é fácil derrotar os times vizinhos.

A propósito: Arrascaeta já é um dos grandes craques da história do Flamengo. Mas não falem o nome de São Doval em vão.

