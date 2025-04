Quinteros ensaia Grêmio mais ofensivo, mas espera por Braithwaite e Cristian Olivera

O Grêmio finalizará sua preparação, nesta segunda-feira (07), para o confronto com o Atlético Grau, do Peru. O técnico Gustavo Quinteros ensaia uma equipe com uma postura mais ofensiva. Afinal, provavelmente ele promoverá os retornos do lateral-direito João Pedro e o meio-campista Cristaldo como titulares. Com isso, Igor Serrote e Edenilson devem voltar a ser opções no banco. O comandante ainda se mostra otimista com a possibilidade de voltar a utilizar Braithwaite e Cristian Olivera. Isso porque os dois jogadores considerados peças essenciais ainda se recuperam de problemas físicos.

Por isso, os dois nem sequer estiveram entre os relacionados para a viagem a Fortaleza para o embate com o Ceará e permaneceram no departamento médico. O dinamarquês trata de uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na estreia do Imortal pela Sul-Americana na reta final da vitória sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai. Já o uruguaio apresentou um desgaste muscular na coxa.