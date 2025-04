Pedro Caixinha mantém otimismo no Santos em meio à fúria de torcedores

Equipe paulista empata em casa com o Bahia e segue sem vencer no Brasileirão; português afirma entender torcedores que o vaiaram

Pedro Caixinha preferiu não entrar em conflito com a torcida do Santos e afirmou que os santistas têm razão em suas reclamações após o empate com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Vaiado e muito criticado por suas decisões, o português mantém o otimismo para as próximas rodadas da competição.

O Santos, aliás, perdeu na estreia para o Vasco, em São Januário, e agora empatou por 2 a 2 com o Bahia, de Rogério Ceni. Mesmo pressionado, Pedro Caixinha garante que não se abala com as críticas da torcida.