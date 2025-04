Paulinho inicia transição física e está próximo de estrear pelo Palmeiras

Atacante deu mais um passo para fazer o seu primeiro jogo com a camisa do Verdão. Maurício e Marcos Rocha também estão em transição física

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (7) após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão. A novidade ficou por conta do atacante Paulinho, que iniciou a transição física.

O jogador vinha treinando de forma controlado depois de passar por cirurgia na perna e deu mais um passo em sua recuperação. Dessa maneira, está perto de estrear pelo Verdão. Ao lado do atacante, Maurício e Marcos Rocha também seguiram com o cronograma de transição.