Lima volta a marcar pelo Fluminense e exalta Renato Gaúcho: ‘Uma honra trabalhar com ele’

Meio-campista fez primeiro gol do Tricolor no Brasileirão pelo segundo ano consecutivo, novamente contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Ao voltar ao Fluminense, onze anos depois, Renato Gaúcho reencontra alguns velhos conhecidos no elenco. Entre eles, está Lima, que teve suas primeiras oportunidades com o comandante na época em que defendia o Grêmio. Assim, quis o destino que justamente o meio-campista marcasse o primeiro gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino, na estreia de Portaluppi. “É uma honra trabalhar com ele (Renato Gaúcho) novamente. Me deu oportunidade no Grêmio e mandava me buscar na base para compor o elenco nos jogos do profissional. Fico feliz pelo gol e pela vitória. Foi um jogo difícil. O Bragantino tem muitos garotos e é uma dificuldade muito grande jogar contra eles. Fico feliz (pelo gol) e estou sempre querendo ajudar, mas o importante é conquistar a vitória”, disse.