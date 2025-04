Ídolo cobra ‘mais gratidão’ do torcedor do Fluminense com Martinelli

Cria de Xerém, o meia foi responsável pelo gol da vitória tricolor sobre o Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Novo comentarista da TV Globo, Felipe Melo, usou sua vivência no Fluminense para elaborar uma defesa a Matheus Martinelli às críticas recebidas por parte da torcida. O ídolo entende que os tricolores precisam reaver a forma como têm tratado o meia, exigindo um pouco mais de gratidão oriunda das arquibancadas ao atleta. A declaração ocorreu após a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, na tarde do último domingo (06), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. “Acho que o torcedor precisa ter um pouco mais de gratidão pelo Martinelli e começar a entender esse jogador”, afirmou. O volante ainda destacou um episódio emblemático: segundo ele, o meia foi o único atleta a chamar atenção de ninguém mais, ninguém menos que Pep Guardiola durante o confronto contra o Manchester City, no Mundial de Clubes. “Ele perguntou: ‘Quem é esse jogador?’”, revelou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Felipe Melo valorizou o comprometimento do companheiro com o clube. “É um atleta que, se tiver que jogar em qualquer posição, joga em prol do Fluminense, que é o bem maior”, comentou. O volante também mencionou o comportamento de Martinelli diante das críticas. “Ele não faz beicinho. Já vi o Martinelli chorar dentro do vestiário por causa de vaia, chegar no outro jogo e correr mais que todo mundo para dar a volta por cima”, relatou. Martinelli no Fluminense Revelado pelas categorias de base de Xerém, o meia desponta como uma das peças mais utilizadas do elenco nas últimas temporadas. Desde que chegou ao profissional em 2020, mantém uma média superior a 50 partidas por ano e atuou de titular nas decisões da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Além disso, sua versatilidade o fez atuar em diferentes posições, incluindo como primeiro e segundo volante, meia e até zagueiro, dependendo da necessidade. O ídolo saiu em defesa do companheiro após gol do triunfo sobre o Bragantino, por 2 a 1, já nos acréscimos da partida. Os três pontos, primeiros do time nesta edição do Brasileirão, levaram o Tricolor das Laranjeiras à nona colocação na tabela.