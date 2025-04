Ganso agradece Fluminense e retorna aos gramados: ‘Agora é só entrar no ritmo’

Aos 22 do segundo tempo, meia entra em campo depois de passar por uma miocardite, inflamação no músculo do coração, e uma cirurgia / Crédito: Jogada 10

Com um gol no fim, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na estreia do técnico Renato Gaúcho. Assim, o confronto pelo Brasileirão também marcou o retorno de Paulo Henrique Ganso. Depois de uma leve miocardite, o meio-campista ficou longe dos gramados no primeiro trimestre de 2025. “Só agradecer a Deus e as pessoas que me ajudaram, o doutor Fabrício, todo o pessoal do clube, do Fluzão. Minha família, minha esposa, meus filhos… todo mundo que estava perto. Voltando aos poucos, acho que já foi um bom teste ali tendo que correr atrás da equipe do Bragantino, que é uma intensidade muito alta, mas a gente conseguiu. Agora é só entrar no ritmo”, disse.