Gabigol recebe ‘proposta’ de Gaules para jogar Kings League

Jogador participou de transmissão do vivo do dono da G3X e acompanhou a vitória da equipe na competição

Gabigol entrou para a lista de jogadores que estão acompanhando a Kings League. O atacante do Cruzeiro participou da transmissão ao vivo do streamer Gaules, nesta segunda-feira (7), e acompanhou a vitória da G3X sobre o Funkbol por 6 a 3, pela terceira rodada. Dessa forma, o dono do time aproveitou para fazer um convite para o camisa 9 da Raposa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a vitória sobre o Funkbol, a G3x manteve o 100% de aproveitamento na competição e tem confirmado o favoritismo. A Kings League é um torneio disputado em campo artificial e com sete jogadores de cada lado, com duração de 40 minutos (divididos em dois tempos de 20). Entretanto, diferente do futebol, os jogos não terminam em empate.

Mas nem só os jogadores têm papel decisivo nos jogos. Os presidentes também. Assim, eles costumam ser ativos e podem ativar uma “arma secreta” no segundo tempo, previamente escolhida apenas apertando um botão verde. As armas são: pênalti, shootout, suspensão para um adversário, gol em dobro, jogador estrela com gol em dobro e uma carta coringa que pode roubar a do adversário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.