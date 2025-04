Gabigol ironiza nova regra após polêmica em jogo do Cruzeiro

Em sua rede social, camisa 9 da Raposa faz postagem irônica em relação à nova recomendação da CBF de não subir na bola / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabigol demonstrou insatisfação com a arbitragem do polêmico duelo entre Inter e Cruzeiro, no último domingo (6), vencido pelo Colorado por 3 a 0. Afinal, o jogador foi às suas redes e, demostrando ironia, reclamou da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, ainda no primeiro tempo no Beira-Rio. A publicação surgiu no dia seguinte à recomendação da CBF para que jogadores não subam com os dois pés na bola. Segundo a própria Confederação, o atleta que descumprir a nova regra receberá cartão amarelo. Além disso, o time adversário ganhará um tiro livre indireto.