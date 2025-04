De virada, São Paulo bate o Corinthians pelo Brasileiro Sub-20

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na noite desta segunda-feira, o Tricolor bateu o Corinthians por 3 a 2, de virada, em Cotia, na partida que abriu a quinta rodada do torneio.

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer, algo que só havia acontecido na primeira rodada, e subiu para a quinta colocação, com oito pontos. Já o Corinthians é o 11º colocado, com seis pontos.

Primeiro tempo é do Timão

Assim como na final da Copinha, o Corinthians entrou melhor na partida e conseguiu abrir o marcador. Bahia fez boa jogada, deixou dois marcadores no chão e chutou forte para marcar um golaço. Depois, Araújo cruzou na área da direita e Léo Agostinho completou para as redes.

São Paulo chega à virada

No começo do segundo tempo, o Tricolor veio para cima e conseguiu descontar com Nicolas, após aproveitar cruzamento na área e cabecear para as redes. Depois Maik invadiu a área e acabou sendo derrubado pela defesa alvinegra. Pênalti, que o próprio jogador cobrou e empatou. A virada veio dos pés de Igão, que aproveitou bate-rebote na pequena área para chutar no ângulo e fazer a festa em Cotia.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro na segunda-feira (14), no Parque São Jorge. Já o São Paulo viaja para encarar o Botafogo, no Nilton Santos, na quarta-feira (16).