Caixinha garante retorno de Neymar na partida contra o Fluminense

Afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda, Neymar não joga desde as quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Bragantino, no dia 02 de março. Desde então, o craque perdeu a semifinal do estadual, um amistoso, uma convocação para a Seleção Brasileira e as duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro.

Depois de mais um mês de espera, o torcedor santista vai poder ver Neymar de volta nos gramados. O craque, que falou com o time antes do jogo contra o Bahia , estará em campo no próximo domingo (13), contra o Fluminense, no Maracanã.

Pedro Caixinha trouxe a informação de que o jogador voltará aos gramados no Maracanã. Ao comentar a presença do craque no vestiário, antes do jogo contra o Bahia, o português afirmou que Neymar está junto com o elenco que se preparará para a partida do próximo domingo. A única dúvida é se o astro terá condição de começar como titular.

“É nosso capitão. Esteve conosco e fez questão de falar com o grupo. Terça-feira vai estar conosco no início da semana na preparação para o próximo jogo”, destacou.

Com a renovação ainda não decidida, o torcedor do Santos vive uma certa expectativa para ver Neymar em campo. Pelo atual vínculo, que vai até o meio do ano, o craque só tem mais dez jogos com a camisa alvinegra, sendo dez pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil.