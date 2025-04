Botafogo atualiza situação de Bastos, que não tem previsão de retorno

Após trauma no joelho esquerdo no início de fevereiro, o zagueiro tinha previsão de retorno para esta semana, mas precisará seguir em tratamento

A necessidade de seguir no tratamento, segundo o clube, foi constatada após a realização de novos exames no atleta. O angolano, aliás, tem apenas uma partida oficial em 2025. Ele enfrentou o Nova Iguaçu, em fevereiro, pelo Campeonato Carioca, em Moça Bonita. Quando, aliás, se lesionou. Voltou no amistoso contra o Novorizontino, porém, não chegou a completar os 90 minutos.

O Botafogo informou nesta segunda-feira (7) que o zagueiro Bastos precisará seguir em tratamento conservador após sofrer trauma no joelho esquerdo no início da temporada. Seu retorno era previsto para esta semana, porém, agora segue sem previsão.

Nesta terça-feira (8), o Botafogo encara o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Sem Bastos, o técnico Renato Paiva conta com Jair na titularidade do Botafogo. No banco, aliás, David Ricardo e Serafim também são opções.

Confira o comunicado do Botafogo sobre Bastos na íntegra

“Em processo de recuperação da pancada sofrida no joelho esquerdo, no Campeonato Carioca, o atleta Bastos iniciou tratamento conservador visando o seu retorno gradativo aos gramados. Na semana da sua programada volta o zagueiro foi submetido a novos exames que indicaram a necessidade da manutenção do tratamento para desempenho do seu futebol em plena performance. O Departamento Médico está acompanhando o caso e dando todo o suporte ao defensor nessa recuperação. Em caso de atualizações no quadro, haverá novos boletins informativos”.

