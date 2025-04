Abel vê grupo do Palmeiras forte e afirma: ‘Futebol brasileiro não é para amadores’

Treinador enaltece entrega do Verdão em jogo diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira promoveu diversas mudanças na equipe do Palmeiras que venceu o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão, Vitor Roque e Piquerez começaram no banco de reservas. Já o atacante Flaco López iniciou entre os titulares e aproveitou a oportunidade marcando um gol de pênalti. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador português explicou as alterações no time. Segundo ele, o desgaste físico de alguns jogadores influenciou nas escolhas, já que o Palmeiras encara uma maratona de jogos desde a final do Campeonato Paulista.