‘Segundo maior erro do VAR no Brasil’, critica jornalista sobre pênalti favorável ao Palmeiras

Alviverde contou com a marcação da penalidade máxima para superar o Sport, por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

A atuação do VAR no duelo entre Sport e Palmeiras, disputado no domingo (06) pela segunda rodada do Brasileirão, segue gerando reações contundentes. Um dos comentários mais enfáticos veio do jornalista Juca Kfouri, que classificou como um equívoco grave a marcação do pênalti que originou o gol da vitória alviverde por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

Durante sua análise, Juca não apenas contestou a penalidade assinalada, como também colocou o episódio entre os mais marcantes da história do futebol nacional no que se refere ao uso da tecnologia. “Não considero que o Palmeiras tenha vencido no Recife. Houve um empate no Recife e teve o segundo maior erro do VAR na história do futebol brasileiro”, afirmou. Ele ainda mencionou um lance anterior envolvendo o São Paulo como o maior erro já cometido.