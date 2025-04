Zubeldía afirma que sempre vai defender o São Paulo e minimiza nova expulsão

Comandante ignora críticas por novo cartão vermelho e critica atuação do árbitro Ramon Abatti Abel em empate com o Atlético, no Mineirão / Crédito: Jogada 10

O comandante do São Paulo, Luis Zubeldía, voltou a ser o protagonista de forma negativa. Ainda no primeiro tempo, o técnico foi expulso pela arbitragem no Mineirão, durante a partida contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino levou cartões após reclamar da não expulsão de Lyanco, zagueiro do Galo. Desde que assumiu o São Paulo, Zubeldía deixou claro que não se importa com os cartões recebidos à beira do campo. Até agora, já levou 26 amarelos sendo expulso três vezes.