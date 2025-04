Thaciano, do Santos, promete: ‘Trabalhar para começar a vencer’

“Fizemos um primeiro tempo abaixo. No segundo tempo a gente conseguiu ser o Santos que o Caixinha pede. A gente fez o mais difícil: virar o jogo, mas em um erro coletivo tomamos o empate num jogo muito aberto. Descansar, trabalhar, porque domingo (contra o Fluminense no Rio) tem mais um jogo e a gente tem que começar a vencer”, disse Thaciano.

Autor do primeiro gol do Santos no empate em 2 a 2 com o Bahia , o meia Thaciano prometeu ao torcedor que ele e o elenco lutarão muito para, enfim, darem a primeira vitória do Peixe no Brasileirão. Até aqui, ainda sem Neymar, o time paulista soma também uma derrota, para o Vasco.

A expectativa, aliás, é que Neymar retorne ao Santos justamente no duelo contra o Fluminense, marcado para às 19h30 do próximo domingo (13), no Maracanã. Se o Peixe vai vencer, só o tempo dirá. Fato é que o time paulista está em 16º lugar, novamente brigando contra o rebaixamento no Brasileirão. Reforços são necessários?

“Quem vem para o Santos tem que se ver como titular. Todas as contratações vêm para serem titulares, mas fica a critério do treinador. Tem peças de muita importância, jogadores de grande qualidade, vai depender dos jogos. Estamos aqui para dar o nosso melhor pelo Santos”, comentou Thaciano, que entrou no intervalo.

