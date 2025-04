Santos cede o empate ao Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

Santos sai atrás, vira no segundo tempo, mas fica no 2 a 2 no Vila Belmiro. Peixe soma um ponto em dois jogos / Crédito: Jogada 10

Santos e Bahia empataram em 2 a 2 neste domingo (6), em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão na Vila Belmiro. Erick abriu o placar para os visitantes. No entanto, o Peixe voltou bem melhor do intervalo e marcou com gols de Thaciano e Diego Pituca. Ainda assim, cedeu o empate no finalzinho do jogo, e Luciano Juba deixou o dele. Este foi o primeiro jogo do Santos em casa no Brasileirão desde o fatídico rebaixamento em 2023. O Peixe ainda não pôde contar com Neymar, que trabalha para retornar na próxima rodada. Fato é que o o Santos aparece em 16º lugar, com um ponto, enquanto o Bahia está em 13º, com um ponto a mais.

O Santos começou avassalador, indicando que dominaria a partida. Tiquinho Soares e Rollheiser perderam grandes oportunidades antes dos oito minutos, quando o Bahia respondeu com ótimas chances de Willian José. Aos 16, Luciano Juba encontrou ótimo passe para Erick, que invadiu a área e abriu o placar para o Tricolor. O Santos sentiu o golpe. Assim, viu o Bahia crescer e dominar o jogo até a ida para o intervalo. O volante Erick, aliás, teve as melhores oportunidades. Tiquinho Soares também apareceu, mas desperdiçando grande lance aos 45 minutos. O Peixe voltou do intervalo com Thaciano no lugar de Barreal. E a mudança deu resultado. Afinal, aos quatro, Soteldo cruzou, Thaciano ajeitou de peito para Guilherme. No entanto, a bola caiu e sobrou para o próprio camisa 16 balançar as redes. O autor do gol teve outras oportunidades, enquanto Guilherme tentou levar perigo em cobrança de falta. Aliás, falando em bola parada, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou pênalti em lance de Erick Pulga aos 15. No entanto, a bola não bateu na mão e sim no rosto. O VAR interveio, e, claro, a jogada foi anulada. O ponta do Bahia, inclusive, apareceu novamente, aos 27, mas agora cabeceando com perigo.