Rafael, do São Paulo, enaltece atuação da equipe e cita Ceni para não falar de arbitragem

Atual goleiro do Tricolor Paulista, ele preferiu não fazer reclamações sobre Abatti Abel, após empate contra o Atlético, no Mineirão

O goleiro Rafael brilhou pelo São Paulo na tarde deste domingo (6), no estádio do Mineirão. Ele garantiu ao menos três defesas importantes em um jogo complicado contra o Atlético, que pressionou bastante, inclusive nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais após a expulsão de Calleri, que ficou apenas 14 minutos em campo.

Após a partida, Rafael comentou o resultado e preferiu não focar nas decisões da arbitragem. Ele citou uma fala recente de Rogério Ceni, que criticou o excesso de reclamações por parte de jogadores e técnicos no futebol brasileiro.